Caldo killer, malore fulminante mentre passeggia: anziano crolla sul marciapiede a Porto D'Ascoli e muore

SAN BENEDETTO - A Porto d’Ascoli un anziano è morto sul marciapiede in seguito a un malore. È accaduto stamattina in via Mare a Porto d’Ascoli: l'uomo si è accasciato e non si è più rialzato. A nulla è valso l'intervento del 118 con equipe sanitaria al seguito.

Portava a mano la bicicletta

Da quanto ricostruito l'uomo stava portando a mano la bicicletta: forse aveva già accusato un affaticamento o poca lucidità.Il decesso si è verificato intorno alle 11. Non è escluso che ad uccidere l'anziano sia stato il caldo: questa mattina la temperatura segnava 29 gradi.