Petardo esplode in mano a una ragazza: paura a Falconara, lesioni serie all'arto. Abuso di alcol: in 5 all'ospedale, un 50enne sviene vicino al teatro di Ancona

ANCONA – E' di tre feriti per i petardi il bilancio della notte di San Silvestro: nessuno è in gravi condizioni, ma ha rischiato grosso una ragazza di 26 anni a cui è esploso un petardo in mano, poco dopo la mezzanotte. L'incidente è avvenuto a Falconara.

Lesioni serie

La giovane stava festeggiando con gli amici quando il botto, scoppiato all'improvviso, l'ha ferita alla mano. Per fortuna l'arto è rimasto integro, ma le lesioni sono serie: portata al pronto soccorso di Torrette, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico con l'équipe di specialisti dell'ospedale regionale.

Martellata stile Fantozzi

Sempre durante i festeggiamenti per il nuovo anno, un altro ragazzo è rimasto ferito per l'esplosione di un petardo, ma in modo lieve: è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni. All'ospedale di Torrette è finito anche un trentenne che, nel tentativo di piantare nel terreno un paletto per i fuochi d'artificio, si è dato una martellata alla mano. E non sono mancati gli abusi etilici: almeno 5 persone sono state accompagnate al pronto soccorso per aver esagerato con i brindisi, tra cui un 50enne straniero che è stato trovato a terra, quasi privo di sensi, nei pressi del teatro delle Muse dopo la maxi festa di Capodanno.