ANCONA Imbocca con l’auto il vialetto della pineta del Passetto e si incastra con le ruote sulla scalinata che porta all’ascensore. Danni e paura ieri pomeriggio in uno dei luoghi più cari agli anconetani. Fortunatamente, non ci sono stati feriti: al momento della manovra choc, infatti, nessuno stava salendo o scendendo le scale.

Anche chi era a bordo del Suv Volvo non ha subito ripercussioni: al volante c’era un 70enne dell’Emilia-Romagna che portava come passeggeri due suoi familiari. I danni li ha riportati invece il primo gradino della scalinata, tanto che alcuni pezzi di marmo si sono staccati. Per questo, gli agenti della polizia locale - intervenuti con due pattuglie - hanno provveduto a segnalare l’incidente alla Soprintendenza per valutare l’entità del distacco e, eventualmente, mandare il conto al turista 70enne. Che, intanto ieri s’è visto recapitare sul posto la prima multa: 29 euro per non aver rispettato il divieto di accesso al vialetto della pineta.



La spiegazione



«Non ho visto il cartello» sarebbe stata la spiegazione dell’uomo. E sul Suv incastrato per le scale: «Mi sono distratto, non mi sono accorto dei gradini». Ad averlo distratto sarebbe stato il panorama del Passetto e il ritratto del complesso dell’ascensore. Inevitabilmente, ieri la scena ha attirato curiosi e passanti, che non hanno esitato a scattare foto e girare video. Non capita certo tutti i giorni di vedere un Suv sulla piattaforma dell’ascensore.



La ricostruzione



Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il Suv sarebbe entrato nel vialetto a velocità moderata. Pensava, quasi certamente, di poter raggiungere con il motore acceso uno dei punti più panoramici del Passetto. Arrivato a pochi metri dall’ascensore, ecco l’inghippo: e giù per la scalinata con le ruote. Quelle anteriori hanno fatto tutti i gradini, quelle dietro sono rimaste sul vialetto. Il conducente avrebbe anche tentato la retromarcia. Ma il Suv non andava né su, né giù. I passeggeri sono scesi dal veicolo, il conducente - disabile motorio - è rimasto nell’abitacolo fino a che l’auto non è stata trascinata via dal carroattrezzi. Una gita da dimenticare.