OSTRA Si è spento ad 84 anni Giannino Guazzarotti detto Gianni, ex funzionario del Comune di Senigallia. «Ci lascia un grande innovatore e costruttore del welfare senigalliese – il ricordo di Maurizio Mandolini, ex dirigente dei servizi sociali del Comune di Senigallia e dell’Unione dei Comuni -. Con il suo impegno e la sua sensibilità ha contribuito alla realizzazione della rete dei servizi sociali, in particolare nel campo della disabilità. La sua è una storia di laboriosità, creatività, intuizioni e attaccamento al territorio. Sono certo che i valori che Gianni ha tramesso, riuscendo a prendersi carico dell'infinita serie di sofferenze umane, ci saranno, per sempre, da guida». Nel 2010 aveva ricevuto una medaglia dall’ex sindaco Luana Angeloni per il suo impegno, a qualche anno di distanza dal suo pensionamento. Da dipendente comunale negli ultimi quindici anni della sua carriera lavorativa era stato promosso funzionario. «La creazione e poi la crescita dei servizi sociali per i disabili – prosegue il dottor Mandolini – è il frutto principale del suo lavoro». «Persona straordinaria – interviene Mario Cavallari, ex preside della scuola Marchetti –. Con Gianni tanto ho collaborato quale dirigente scolastico per la piena integrazione degli alunni diversabili. Ciao caro Gianni». Il dottore Fabrizio Volpini, già assessore ai Servizi sociali, aggiunge: «Un visionario che ha saputo concretizzare con impegno, tenacia e umanità le sue intuizioni verso i più deboli».

Cordoglio, con un messaggio di condoglianze, l’ha espresso anche l’ex senatrice Silvana Amati. I funerali si terranno in forma civile oggi alle 15 nel cimitero di Ostra. «Di positivo c’è quello che, da questo mio passaggio, ho imparato – riporta il messaggio postumo lasciato da Giannino Guazzarotti – un granello di sabbia, infinitesimo, insignificante come me, ha pur sempre il suo ruolo e la sua funzione nella logica dell’universo. Grazie per essere come siete».