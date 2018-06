Spaccata all’ufficio postale L’allarme fa fuggire i ladri I danni però sono ingenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Un furgone rubato in una officina e una spaccata alle Poste. Banda di ladri in azione la notte scorsa tra Padiglione e Passatempo con un doppio colpo andato a vuoto, ma con una lunga scia di danni lasciati alle loro spalle. Tre malviventi hanno rubato un furgone dall’Autofficina Cesarini al civico 2 di via dei Tigli, nella zona industriale di Padiglione. Sono entrati verso le 3 di ieri scavalcando il cancello sul retro del capannone e hanno preso un Mercedes Sprinter con dentro alcune attrezzature meccaniche. Non sono invece entrati all’interno della ditta, perché l’obiettivo dei tre ladri in realtà era un altro.