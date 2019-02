Sbanda, colpisce un'altra auto in sosta e cappotta: 42enne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Carambola spaventosa questa mattina intorno alle 10 in via IV Novembre a Osimo. Una Fiat Punto guidata da un 42enne del posto, ha sbandato finendo per colpire violentemente una Renault parcheggiata a bordo della stretta strada che scende verso via Aldo Moro. L’auto in sosta è stata spinta per decine di metri, mentre la Punto con a bordo il 42enne si è ribaltata. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino e dai militi della Croce Rossa di Osimo. L’automobilista è stato trasferito all’ospedale regionale dalla Cri con un trauma cranico e toracico.