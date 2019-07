Proprietari in casa, ma i ladri â€‹ci provano comunque e fuggono nei campi

di Stefano Rispoli

OSIMO - I ladri non danno tregua all’Aspio, dove i residenti si sentono abbandonati e sono in balia dei malviventi. I furti non si contano più: dalla primavera è un assedio, rabbia e frustrazione crescono perché gli appelli, non solo sui social, rimangono inascoltati. L’ultimo brivido, mercoledì sera. Erano le 23 quando i ladri hanno provato ad entrare in un’abitazione di via Cittadini. Sapevano che in casa c’erano i proprietari, ma hanno tentato ugualmente il colpo. Solo che non si...