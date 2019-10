Passeggia lungo il fiume Stroncata da un infarto davanti agli occhi del marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Tragedia, intorno alle 19.30 di ieri, lungo la pista ciclopedonale Girardengo vicino al Centro educazione ambientale La confluenza. Un luogo molto frequentato anche in questo scorcio di stagione. Una donna di 68 anni, M. G., di Castelfidardo, è morta a causa di un infarto mentre stava facendo una passeggiata con il marito lungo il Musone. Comprensibile lo choc dell'uomo quando ha vista la moglie accasciarsi per il dolore. Il personale dell’automedica del 118 e della Croce rossa di Osimo hanno tentato di rianimare la donna ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Osimo per i rilievi.