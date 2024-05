Dolori a petto e schiena, alla guardia medica il dottore gli dà il Voltaren e lo dimette. Marco torna a casa e muore a 23 anni

SASSARI - Un dramma sul quale si dovrà fare chiarezza. Lo scorso 23 aprile Marco Spanu si era presentato alla guardia medica di Chiaramonti, paesino in provincia di Sassari, lamentando un forte dolore al petto e alla schiena. Il dottore, dopo averlo visitato, gli aveva somministrato del Voltaren e gli aveva consigliato di tornare a casa. Il 23enne ha seguito l'indicazione del medico, ma una volta arrivato a casa è morto d'infarto. La Procura di Sassari aprirà un'indagine per stabile le eventuali responsabilità sul caso.

L'inchiesta

A indagare sarà il sostituto procuratore Paolo Piras.

Dall'autopsia è emerso che il 23enne è morto per una «trombosi dell’arteria discendente anteriore», riporta Repubblica. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sassari. Secondo la famiglia, il medico che lo ha visitato alle 20 del 23 aprile scorso, non avrebbe approfondito il quadro clinico del giovane. Erdis Doraci è il legale che segue la famiglia di Marco. «Marco è arrivato in guardia medica con chiari sintomi di problemi al cuore - commenta il legale - ma non è stato preso nessun parametro fondamentale e durante la rianimazione mancava l’adrenalina. Si poteva salvare seguendo i protocolli clinici? Ce lo diranno le indagini».