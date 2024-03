ANCONA - Si è accasciato durante l’apericena, a margine del forum sulla transizione energetica organizzato dal distretto Rotary 2090 al Seebay di Portonovo con docenti della Politecnica delle Marche ed esperti nazionali. La sua fortuna è che al convegno erano presenti fior fiore di medici che, non appena è andato in arresto cardiaco, hanno praticato le procedure salvavita. Sembrava non ci fossero più speranze. E invece, fondamentale si è rivelato l’uso del defibrillatore, prelevato dalla piazzetta di Portonovo.

Ora sono stabili le condizioni del professore osimano Pasquale Romagnoli, 81 ani, ex assessore, ex presidente di Astea ed ex preside dell’istituto professionale San Carlo (oggi Laeng Meucci) e dell’Itis Volterra. Si era ripreso e le sue condizioni erano stabili quando il 118 lo ha portato a Torrette, in codice rosso, ma ora dovrà essere sottoposto ad accertamenti approfonditi per indagare sull’origine del malore che stava per costargli la vita. Ha perso conoscenza durante l’aperitivo a conclusione del forum sull’Economia a cui hanno partecipato un centinaio di rotariani provenienti anche da fuori regione. Il Seebay si è tramutato all’improvviso in una sala d’emergenza. E nell’emergenza, il lavoro di équipe ha funzionato alla perfezione, fino all’arrivo del 118 che ha completato le operazioni di soccorso.

Il neurochirurgo Roberto Trignani, l’urologo Maurizio Diambrini e la professoressa Erica Adrario, insieme al radiologo Luca Salvolini e alla dottoressa Franca Petroselli, si sono occupati del massaggio cardiaco, durato a lungo perché Romagnoli non dava segni di ripresa. Nel frattempo, altri medici sono corsi verso la piazzetta di Portonovo per prelevare il defibrillatore ad uso pubblico. Il dispositivo ha salvato l’81enne. «Quando si è ripreso e voleva rialzarsi, c’è stato un grande applauso liberatorio - racconta il dottor Trignani -. È l’esperienza di una vita che sembrava persa ma è stata recuperata grazie ad un ottimo lavoro di squadra e all’impiego del defibrillatore, che ha cambiato l’evoluzione del quadro clinico del paziente. Per questo il Rotary è da sempre impegnato a donare questi dispositivi salvavita». L’ex preside, una volta stabilizzato con l’aiuto del 118, è stato poi condotto a Torrette, in codice rosso, a bordo di un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano.