SAN BENEDETTO È morto nella notte Antonio Boaretto, conosciuto da tutti come Tony Miramare, gettando nello sconforto non solo la sua famiglia, ma tutti i numerosi bagnanti che ogni anno frequentano lo chalet, dato che Antonio era conosciuto ed amato da molti per via della sua attività, lo chalet Miramare. Coloro che frequentano il suo stabilimento balneare sono ancora increduli per la sua scomparsa. Se ne è andato nella notte, stroncato da un probabile infarto che non gli ha lasciato scampo, a soli cinquantasette anni.

I soccorsi

Quando la compagna si è resa conto che Tony non respirava più ha immediatamente allertato l’ambulanza, e sul posto è giunta la medicalizzata della Potes, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari non c’è stato nulla da fare, e il medico ha purtroppo dovuto constatarne il decesso. Tante le manifestazioni di affetto e vicinanza per la convivente Simona e per la figlia Ashia; tutti gli amici si sono radunati nella mattinata di martedì allo chalet Miramare per ricordarlo. «Siamo tutti increduli e scioccati per una notizia che mai avremmo voluto ricevere – commenta Giuseppe Ricci, presidente dell'Itb Italia e co titolare dello chalet Stella Marina, confinante proprio con il Miramare -. Mi dispiace, soprattutto perché perdo un amico e un vicino. Le nostre attività sono state portate avanti sempre nel migliore dei modi, senza mai un diverbio, ma in perfetta sintonia. Ci volevamo molto bene e mancherà immensamente a tutti noi». Il noto artista e posturologo Massimiliano Ratta lo ricorda con queste parole: «Un altro caro amico che se ne va, un dolore che si unisce allo sgomento, perché improvviso e inaspettato. Ciao caro Tony, di te custodirò gelosamente i tanti bellissimi ricordi accumulati in oltre trent'anni di amicizia. La tua simpatia, la tua serafica calma nell’affrontare le cose, ma anche la tua sensibilità e bontà d’animo. Riposa in pace caro amico ti voglio bene. Un abbraccio alla sua famiglia». « Che brutto scherzo che ci hai fatto Tony non dovevi farlo - scrive Maria, che da Roma ogni estate viene in riviera e frequenta lo chalet Miramare -. Quante risate ci siamo fatti insieme, quante chiacchiere, per non parlare dei tuoi manicaretti. Ricorderò sempre quando sei venuto al mio matrimonio, sei venuto fino a Roma per me! Con te se ne va un pezzo della mia infanzia, mi mancherai e ci mancherai».

I funerali

«Giovedì ti ho visto per l'ultima volta in negozio per tagliarti i capelli – il ricordo del suo parrucchiere Mariano Vannicola -. Non ci credo ancora». Antonio lascia anche la sorella Simona, il cognato Andrea e i nipoti Matteo e Davide. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Benedetto Martire a San Benedetto.