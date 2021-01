Ignoti appiccano il fuoco al portone di un condominio nel centro della città

OSIMO - Nella serata di ieri, militari della Stazione Carabinieri di Osimo sono intervenuti nel centro abitato di Osimo, dove ignoti avevano innescato un incendio presso il portone condominiale di un palazzo di proprietà comunale, situato in via Santa Lucia 5, in cui risiedono otto famiglie. Il principio d’incendio è stato prontamente domato dai vigili del Fuoco del locale distaccamento. Sul post sono state rinvenute due bottiglie di plastica, contenenti residui di liquido combustibile, su cui verranno svolti accertamenti tecnici volti all’acquisizione di elementi utili all’identificazione degli autori.

