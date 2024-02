OSIMO - E’ Michela Glorio, 41 anni, la candidata alla carica di sindaco per il centrosinistra. Impiegata nel mondo della cooperazione, laureata in marketing e comunicazione a Urbino, Glorio è assessora da 8 anni della giunta Pugnaloni, attualmente con deleghe a turismo, sviluppo economico, personale e ambiente. E’ stata scelta nelle consultazioni dello scorso weekend e successivi incontri dentro le sei liste che compongono la coalizione: Pd, Energia Nuova, la “sua” Ecologia e Futuro, OsiAmo, Popolari Uniti per Osimo e il nuovo alleato, il Movimento 5 Stelle.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Elezioni 2024 in Italia, come si vota e dove: le regole per comuni e regioni VERSO IL VOTO Elezioni comunali, il centrodestra Recanati ha scelto Emanuele Pepa

Tutte hanno dato il via libera visto il responso delle votazioni da parte di 66 delegati, compresi quelli del M5S. Con una maggioranza schiacciante, oltre l’80% (anche se i numeri ufficiali non sono stati resi noti), ha prevalso rispetto alla vicesindaca Paola Andreoni e all’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti. Sintomo che prima di andare al voto era stata già raggiunta una convergenza tra tutte le anime della coalizione. Che in una nota diffusa ieri esprime «grande soddisfazione, gioia ed entusiasmo» per la candidatura di Michela Glorio per le amministrative dell’8 e 9 giugno. «Un processo di ampia consultazione avvenuto in questi ultimi mesi poi -si legge- giovedì sera la coalizione ha dato il via alla proposta finale. L’indicazione su Glorio è stata molto chiara, convinta e rappresenta il nostro futuro». Annunciando una conferenza stampa di presentazione della sua candidatura la prossima settimana in un luogo a lei caro, Glorio ieri ha parlato di «momento importante, che mi riempie di felicità, di orgoglio e anche di tanta responsabilità. Che però non ho paura di raccogliere. Perché questa candidatura è supportata da una coalizione compatta, che ha trovato una sinergia straordinaria espressa da consultazioni ampie. Saranno mesi entusiasmanti nei quali avremo bisogno di tutta la squadra. Che voglio ringraziare fin da ora».

Dovrà battagliare con Sandro Antonelli, candidato a sindaco uscito dalle primarie delle Liste civiche. Sul quale però pesa l’ombra lunga dell’ex sindaco Dino Latini. I rumors lo danno in procinto di tornare in campo e candidarsi, forse col sostegno del centrodestra col quale è in maggioranza in Regione. Da capire insomma come si muoveranno Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, che andranno compatti ma non è chiaro se assieme ad una parte delle Liste civiche, visto che il capogruppo Simoncini ha ribadito che correranno da sole. Altro candidato sindaco uscirà dalla lista civica Progetto Osimo Futuro che potrebbe riproporre come nel 2019 Achille Ginnetti, che è anche il suo unico consigliere comunale e che aveva rifiutato un accordo col centrosinistra.