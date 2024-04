Fano, primarie del centrosinistra per il candidato sindaco: si va al ballottaggio Mascarin-Fanesi (impennata di voti in serata)

FANO - Si va al ballottaggio per il candidato sindaco di Fano del centrosinistra. La sfida, domenica prossima, sarà tra Mascarin e Fanesi, esperti assessori dell'attuale giunta Seri. Mascarin ha totalizzato 937 preferenze. Fanesi 890. Più staccati Lucarelli 765 e Cora Fattori 459.

Al voto 3071 cittadini (1.200 in meno di 10 anni fa)

I votanti sono stati 3071, con 20 schede votate non valide i voti assegnati sono stati 3051. In serata, complice una domenica di sole estivo, si è registrata una impennata di voti (i seggi erano aperti dalle 8 alle 20).

Cosa dice il regolamento

La partecipazione alle primarie resta però modesta: 1.200 elettori in meno delle primarie di 10 anni fa (-39%) con 3 candidati (anziché 4) vinte da Seri che poi divenne sindaco ma grande prova di credibilità dell'assessore Mascarin candidato della lista di sinistra In Comune, che in questo primo turno ha superato Fanesi, candidato unico del Pd.

Queste le percentuali: Mascarin 31%, Fanesi 29%, Lucarelli 25% e Fattori 15%. Quindi, in base alle regole previste (per vincere al primo turno il candidato doveva superare il 40% e avere un distacco del 5% dal secondo), domenica prossima il ballottaggio darà tra Mascarin e Fanesi.