FANO «Partecipate, partecipate, partecipate». L’appello conclusivo di Renato Claudio Minardi, segretario del Pd locale, è una chiamata alle urne delle primarie: «È nelle mani dei fanesi decidere chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra».

Giornata cruciale

Giorno cruciale per i quattro assessori in lizza: oggi si vota dalle 8 alle 20 e alla fine dello spoglio nei dieci seggi potrebbe già essere proclamato il vincitore. Nel caso non si trattasse di un successo netto (almeno il 40 per cento dei consensi e almeno 5 punti di vantaggio sul secondo), si andrà al ballottaggio tra i primi due già fissato a domenica prossima. I quattro aspiranti successori di Massimo Seri, il sindaco uscente, sono Cristian Fanesi del Pd, ingegnere di 47 anni; Cora Fattori di +Europa, ingegnere di 43 anni; Etienn Lucarelli della lista Noi Civiche, direttore di vendita, 49 anni, e Samuele Mascarin della lista In Comune, progettista dell’Arci, 43 anni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Capitano Ultimo scopre il volto dopo 31 anni: «E' un atto d'amore». Chi è Sergio De Caprio, il generale che arrestò Totò Riina



«Le primarie – afferma Simone Uguccioni della lista In Comune – sono un bel momento di partecipazione, forse tardivo ma non per colpa nostra. C’è tanto bisogno di partecipare, in un periodo storico di forte disaffezione al voto».

«Il M5S poteva partecipare»

Il concetto iniziale di Uguccioni si ritrova nelle parole di Minardi: «Il campo largo non si è realizzato, perché i progressisti non hanno proposto nomi di candidati da valutare. La vicenda di Bari potrebbe avere riflessi politici su Fano? Lo escluderei. Semmai si dimostra che, se avessero voluto, i 5 Stelle avrebbero potuto partecipare alle primarie. L’avversario è però il centrodestra, che ha ridotto il Santa Croce al lumicino. Il suo candidato sindaco, Luca Serfilippi, ne è corresponsabile come consigliere regionale. Per non parlare del by-pass ferroviario. Si velocizzi anche la tratta nel Sud delle Marche, invece di bloccare il progetto a Nord. Il centrodestra ha amministrato Fano per dieci anni fino al 2014 e ha lasciato macerie, il candidato sindaco del centrosinistra saprà invece proseguire un percorso di crescita e garantire a Fano il ruolo che merita sia come capofila di due vallate sia come terza città delle Marche».

Può votare alle primarie chi abbia compiuto 18 anni alla data delle elezioni amministrative, il 9 giugno, e si riconosca nel programma del centrosinistra. Sono necessari tessera elettorale e documento d’identità che attesti la residenza a Fano, oltre a 2 euro da versare. Bisogna rivolgersi solo al seggio che includa la sezione elettorale o l’indirizzo di residenza.

Dove si vota

Nel seggio Centro-Mare, palazzo Martinozzi in via Arco d’Augusto 80, sezioni elettorali numero 1, 2, 3, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 53, 56 e 66. Gimarra, centro civico in via Cena 14: 17, 21, 25. Poderino, sala civica in via Redipuglia 5: 11, 13, 14, 15, 22, 49, 50, 51, 55, 61, 65. San Lazzaro, sala Il Cubo nel centro commerciale: 4, 5, 7, 8, 10, 12, 24, 27, 58, 63. Sant’Orso, circolo anziani in via Sant’Eusebio 78: 32, 33, 43, 44, 59, 60, 67. Fenile, Fondazione Cante di Montevecchio: 26, 28, 34. Metaurilia: circolo Albatros in piazzale Pucci (57, 42, 47, 46, 45). Ponte Sasso, centro sociale in via Lago di Costanza: 48, 64. Cuccurano, club anziani, nel parco Ricci: 29, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 54. Bellocchi, circolo anziani Cicogna in via II Strada 13: 40, 62, 37, 41, 68.