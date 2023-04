Osimo, duro impatto tra un'automobile e un autocarro: ne fa le spese una ragazza salvata dai pompieri

OSIMO- I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cagiata a Osimo, intorno alle ore 11.15 di oggi (18 aprile), per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'automobile e un autocarro. A farne le spese una ragazza estratta dall'abitacolo della propria vettura solo grazie ad una serie di manovre specifiche da parte dei pompieri.

Traffico chiuso

Il traffico è rimasto bloccato per tutto il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto anche la Polizia Locale.