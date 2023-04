A14,stop ai cantieri per le festività in autostrada: torna la viabilità regolare tra Pedaso e Val di Sangro. Dal 3 maggio si torna alle limitazioni

ASCOLI PICENO- Nel tratto tra Pedaso e Val di Sangro della A14 Bologna-Taranto, a partire dalle 6 di giovedì 20 aprile saranno rimossi i cantieri di ammodernamento, come previsto dal cronoprogramma. Con questa interruzione sarà rispristinata la viabilità su tutte le corsie disponibili sia in direzione Nord che in direzione Sud.

La ripresa dei lavori

L’interruzione delle lavorazioni proseguirà fino alle 22 di martedì 2 maggio, al fine di consentire una maggiore fluidità al traffico in occasione dei ponti per la festività del 25 aprile e del 1 maggio, caratterizzate da un incremento dei flussi per via degli spostamenti verso le località turistiche e di rientro verso le città. A partire dal 3 maggio le lavorazioni riprenderanno regolarmente.