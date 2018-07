Addio Riderelli: prof e scrittore con la passione per la politica: aveva 79 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - È morto a 79 anni l’ex assessore Fernando Riderelli, stimato professore e autore di diversi libri, come “I bardasci de San Marco” o “Per sconfiggere la crisi e altro” presentato a gennaio scorso in ricordo di don Dino Marabini, fondatore del Filo d’Oro. Fernando si è spento ieri mattina all’ospedale di Loreto attorniato dall’affetto della moglie Maria Tantucci e dei figli Rossella e Marco, quest’ultimo consigliere comunale delle Liste civiche nella scorsa legislatura. Molto conosciuto come professore di Lettere, fu anche assessore d’area Dc negli anni Ottanta con delega alle Finanze.Il ricordo del sindaco Pugnaloni: «Un professore, un amministratore pubblico che amava la nostra città e che ha donato gran parte della sua vita agli altri. Un esempio da seguire, una vita da incorniciare. Solo alcuni mesi fa portai il saluto della città alla presentazione dei suoi ultimi libri. Ci mancherai, un grande Fernando! Dall’alto dei Cieli continua a dispensare consigli a tutti noi». Camera ardente nella Casa funeraria Re in via dei Tigli a Padiglione. Funerali mercoledì alle 10 nella chiesa di San Marco