Addio Armando, aveva 68 anni: ex vigile e volontario dell’Auser

OSIMO - Osimo piange Armando Ficosecco, 68 anni, ex vigile urbano andato in pensione l’anno scorso. Un aneurisma lo ha colpito all’improvviso giovedì sera mentre era nella sua casa di via Verdi. Per 16 anni è stato un apprezzato agente della polizia locale di Osimo e in precedenza aveva gestito un bar nella periferia cittadina. Appena andato in pensione, 14 mesi fa, aveva deciso di darsi al volontariato entrando nell’Auser. Lascia la moglie Renata Menghini con la quale viveva in zona San Carlo e i figli Marco e Monica. Camera ardente nella casa funeraria Vigiani a San Biagio, funerali oggi alle 17,30 nella chiesa del San Carlo. La famiglia ha chiesto non fiori ma offerte per la Lega del Filo d’Oro.

