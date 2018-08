Nell'auto refurtiva e attrezzi da scasso: denunciati un uomo e 3 donne rom

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – I carabinieri hanno denunciato per ricettazione e detenzione di arnesi da scasso quattro presone di etnia rom.Si tratta di un uomo e tre donne con età compresa tra i 27 ed i 50 anni, che nei giorni scorsi erano stati fermati per un controllo sulla statale Adriatica. Nell’auto dove viaggiavano erano stati trovati 3.150 euro in contanti, alcuni monili d’oro risultati oggetto di furto ed oggetti adatti allo scasso, tra cui chiavi e passpartout.