Numana piange Giuseppe Tabioca: se ne va a 69 anni il "presidente" di tante generazioni

NUMANA Il Comune di Numana, insieme al mondo dello sport in generale, piangono la scomparsa di Giuseppe Tabioca. Il "presidente" di tante generazioni, per anni alla guida della squadra di calcio a 5 numanese, è scomparso oggi (12 febbraio) all'età di 69 anni. I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 11, nella chiesa di Numana.

Il cordoglio



«Diamo il triste annuncio della scomparsa del ns.presidente Giuseppe Tabioca, morto all'età di 69 anni. In qualità della As Calcetto Numana, dallo staff tecnico ai giocatori, ci uniamo tutti per porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Per chi volesse essere presente alla cerimonia funebre, le esequie si svolgeranno domani, 13 Febbraio alle ore 11:00 presso la Chiesa di Numana. Che la terra ti sia lieve Giuseppe. Riposa in pace". Questo il messaggio di cordoglio della società Calcetto Numana.