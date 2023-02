Nave con 48 migranti attesa al porto di Ancona: la Geo Barents (di Medici Senza Frontiere) in arrivo sabato. Un mese fa gli altri due sbarchi

ANCONA – Il porto di Ancona si prepara alla seconda emergenza migranti. È atteso per il weekend l'arrivo della Geo Barents, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere, che nel pomeriggio ha tratto in salvo 48 migranti (tra cui 9 minorenni) al largo delle coste libiche: viaggiavano verso l'Italia a bordo di uno scafo in legno. Ora stanno tutti bene e sono al sicuro.

Assegnato il porto di Ancona

Il Viminale ha assegnato alla Ong il porto di Ancona. A comunicarlo ufficialmente è la stessa Msf: “Le autorità italiane ci hanno appena assegnato il porto di Ancona per far sbarcare i 48 sopravvissuti a bordo della Geo Barents – il messaggio su Twitter -. Ancora una volta un porto molto distante dalla nostra attuale posizione: ci vorranno 5 giorni di navigazione per raggiungere Ancona”. Dunque, l'arrivo nello scalo dorico dovrebbe avvenire entro sabato. Esattamente un mese fa la Geo Barents aveva lasciato il porto di Ancona dopo aver trasportato 72 naufraghi, oltre ai 38 tratti condotti dalla Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos Méditerranée.