Migranti, la Geo Barents ha lasciato il porto di Ancona. Tornerà?

ANCONA - «La nave Geo Barents ha appena lasciato il porto di Ancona ed è diretta ad Augusta. Dopo un cambio equipaggio e i rifornimenti necessari, sarà pronta per tornare nel Mediterraneo centrale per la sua azione salvavita» ha annunciato Medici Senza Frontiere. Ma la vera domanda è: le navi dei migranti torneranno ad Ancona?

L'accoglienza

Come per i 12 minori della Ocean Viking, anche i 18 minori della Geo Barents sono stati accolti nel centro allestito dalla Caritas di Senigallia all'ex Hotel Massi. Ci resteranno per un mese. Gli altri 55 adulti sbarcati giovedì mattina hanno trovato accoglienza in Lombardia.