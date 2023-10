MORRO D’ALBA - Tragedia sfiorata giovedì mattina a Morro D’Alba nell’abitazione di uomo argentino di circa 60 anni, che aveva preannunciato alla moglie di volerla fare finita. Proprio dalla chiamata della donna ai carabinieri è partita la segnalazione.

In extremis, i militari della Stazione Carabinieri di Morro d’Alba si sono precipitati a casa dell’aspirante suicida e dopo aver sfondato la porta d’ingresso lo hanno messo immediatamente in salvo tranciando la corda che già aveva legato ad una trave per impiccarsi e che aveva appena lasciato andare. Posato per terra l’uomo, è stato trasportato all’ospedale di Jesi, dove i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo.

«Assistiamo quotidianamente a tanti casi di disperazione nella società odierna e ogni qualvolta riceviamo una richiesta di aiuto da parte di un cittadino o di un suo parente, sappiamo bene di dover fare i conti col tempo», rimarca il segretario generale provinciale di Unarma Ancona Giuseppe Colasanto. Continua: «La tempestività dell’intervento dei nostri militari è stata decisiva, un minuto più tardi e quell’uomo non ce l’avrebbe certamente fatta, così come è stata determinante anche la telefonata della moglie la quale avvertita delle orribili intenzioni del coniuge, non avrebbe perso tempo nel segnalarlo».