Trascina la compagna fuori da un megastore, poi la picchia nel parcheggio

MONTEMARCIANO - Trascina per i capelli la compagna fuori dal centro commerciale di Marina, poi nel parcheggio la prende a schiaffi e la percuote ripetutamente. Choc ieri mattina nel parcheggio del supermercato Famila poco prima delle 11. Protagonista una coppia di giovani che nessuno aveva mai visto prima. Forse turisti di passaggio. I due hanno iniziato a litigare nella galleria dove sono presenti altri negozi, oltre al supermercato.«Ad un tratto il litigio è degenerato – racconta un esercente – lui l’ha afferrata per i capelli e l’ha trascinata fuori. Poi ha iniziato a prenderla a schiaffi e a picchiarla ma non c’è stato il tempo di intervenire perché lei si è difesa ed è riuscita a svincolarsi dalla sua presa. Si è messa a correre in direzione Marzocca mentre lui la inseguiva».La coppia nel frattempo si era dileguata. Nessuna richiesta di intervento è pervenuta, il che fa ritenere non ci siano state conseguenze peggiori. Una scena da brividi per i testimoni che forse avrebbero potuto fare qualcosa in più per questa giovane donna aggredita e picchiata davanti a tutti.