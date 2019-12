I ladri non danno tregua. Quattro abitazioni svaligiate, rubati gioielli e materiale elettronico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Quattro abitazioni visitate dailunedì pomeriggio a Montemarciano. Forzando porte e finestre, i malviventi sono riusciti ad entrare nelle case in via Pozzo del Letto e in via Pertini.LEGGI ANCHE ===>Solo in due però sono scappati con il bottino. Ieri mattina i proprietari hanno sporto denuncia recandosi dai carabinieri. In una hanno rubato soldi e gioielli per un importo complessivo stimato in 2000 euro. Nell’altra la refurtiva, costituita da materiale elettronico tra cui un paio di macchine fotografiche, è di 500 euro.