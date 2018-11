Colpi fotocopia in due case vicine: rubati i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Colpo gemello da due vicini di casa, visitati dai ladri tra il pomeriggio e la sera di domenica. È accaduto in via Cassiano in due villette a schiera confinanti. I proprietari sono rientrati a casa verso le 22 ed hanno scoperto il furto. In entrambe le abitazioni hanno rotto una finestra al piano terra, con un piede di porco presumono i carabinieri. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro. Le vittime hanno chiamato i carabinieri che sul posto hanno inviato una pattuglia per un sopralluogo, doppio visto che i ladri erano stati prima in una villetta poi nell’altra, con lo stesso modus operandi.Da entrambi mancavano diversi gioielli in oro, il cui valore non è stato quantificato.