Assalto al distributore: appiccano incendio per coprirsi la fuga

MONTEMARCIANO – Prima il colpo al distributore, poi l’incendio per coprirsi la fuga: notte di paura a Marina di Montemarciano.L’allarme è scattato intorno alle 3,30: i banditi prima hanno dato l’assalto ad un distributore di carburanti sulla Statale Adriatica, scassinando la colonnina self service, poi, per coprirsi la fuga, hanno incendiato del materiale ammassato in mezzo alla strada. Le fiamme si sono rapidamente estese alla scarpata a fianco della strada, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.