L'intera comunità in lacrime per Monica stroncata da un male a 46 anni: domenica l'ultimo saluto

MONTE SAN VITO - Se n’è andata a 46 anni Marica Barchiesi. L’ha portata via ieri mattina un male crudele che non le ha lasciato scampo. Marica era una gentile e dolce, serena ed accogliente, una donna generosa e disponibile, dal cuore d’oro, come la descrive chi l’ha conosciuta.

«Amava stare in compagnia e sorridere, aveva sempre l’umore giusto, quello spirito che ravvivava le giornate. Ci mancherà tantissimo». La comunità di Borghetto ma anche quella di Chiaravalle, dove Marica era molto conosciuta ed apprezzata, sono affrante e si stringono accanto ai suoi cari: il padre Eugenio, le zie Rosalba e Simonetta, lo zio Augusto, i cugini Andrea e Nico con Aline e l’adorata nipotina Gioia. «Non possiamo ancora credere che te ne sei andata così, tu così buona e generosa». La cerimonia funebre sarà celebrata domenica 25 aprile presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria al Borghetto di Monte San Vito.

