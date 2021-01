Lo trovano senza vita in poltrona, addio all'ingegner Paolo Medi: era l'ex marito dell'assessore Borini

ANCONA - Lo hanno trovato la mattina seduto in poltrona, sereno, nella sua casa di Monte San Vito. Paolo Medi, il marito dell’assessore comunale Tiziana Borini, da cui si era separato qualche anno fa, se n’è andato nella notte. L’ingegnere avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 12 giugno.

Niente, durante le festività natalizie, avrebbe lasciato presagire la prematura scomparsa, che ha gettato i famigliari, e i tanti amici, in una costernazione incredula. Nato a Monte San Vito, il paese della famiglia, da cui il padre Evaristo, anch’egli ingegnere, si era trasferito ad Ancona, dove aveva aperto uno studio. Per Paolo, che stava finendo le elementari, abbandonare gli amici era stato un trauma. Ma era riuscito a inserirsi con facilità nel nuovo ambiente, pur senza rinunciare a tornare ogni domenica a Monte San Vito, dove amava trascorrere i mesi estivi. Dopo il liceo classico, si era iscritto a Ingegneria Edile alla Politecnica, per poi, una volta laureato, affiancare il padre. Si era subito affermato come professionista competente e onesto, stimato e benvoluto anche dalle maestranze, per l’indole socievole e ospitale.

Quando il papà era stato colpito da infarto, a soli 65 anni, aveva assunto le redini dello studio professionale, continuando a coltivare, tra i suoi hobby, la poesia e il teatro. «Ci siamo conosciuti da bambini – ricorda affranta Tiziana Borini – frequentando insieme le medie, prima, poi la stessa classe al Rinaldini». Hanno avuto due figli: Angela, architetto, che ha sempre collaborato con il padre, e Alessandro, laureato in Economia. «Paolo ha avuto la gioia – continua la ex moglie – di stringere l’unica nipotina Alice, la figlia di Angela, di appena 5 mesi. Pur essendo tornato a vivere nella casa dov’era nato, amava trascorrere molto tempo con lei». Tiziana, Angela e Alessandro, con i fratelli Maria Teresa e Piero, daranno a Paolo l’ultimo saluto oggi alle 10.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Monte San Vito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA