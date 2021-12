Con la moto contro un camion, due minorenni volano a terra: gravissimo un ragazzo di 17 anni

MONSANO – Due giovani sono rimasti feriti, uno in modo molto grave, in un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 11,30, in via Puglie, nella zona industriale di Monsano. Per cause ancora da accertare, i due minorenni in sella ad una moto sono andati a finire contro un camion. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con le ambulanze della Croce Verde di Jesi e della Croce Gialla di Morro d'Alba. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di un ragazzo di 17 anni, rimasto gravemente ferito e portato all'ospedale di Torrette in codice rosso. L'altro centauro che era con lui, invece, si è fratturato un polso ed è stato portato all'ospedale di Jesi.

