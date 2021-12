Perde il controllo e l'auto si rovescia, coinvolte anche altre due macchine poi la corsa in ospedale

OSIMO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.40 in Via Cristoforo Colombo ad Osimo per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo e si è rovesciata lungo la carreggiata. Nell’incidente sono state coinvolte anche due auto parcheggiate lungo la strada. Gli occupanti dell’auto sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona dai sanitari del 118. La squadra di Osimo a provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.

