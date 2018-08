Scontro tra due auto vicino al mercato: un uomo e una ragazza in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Scontro frontale questa mattina intorno alle 10 in via Dante Alighieri, al centro di Moie. Feriti un uomo di 87 anni al volante di una Fiat Punto e una ragazza di 25 che era alla guida di una Fiesta. Sul posto il 118, l'ambulanza della Croce verde, i vigili del fuoco di Jesi e i carabinieri della stazione di Moie. I due feriti sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani. Disagi alla circolazione nel consueto giorno del mercato settimanale.