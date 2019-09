Minaccia la moglie con una pistola. Il giudice: «Deve stare lontano da lei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Minaccia la moglie con una pistola, poi risultata giocattolo. L’ultimo episodio dopo anni di vessazioni ed aggressioni e adesso non potrà più avvicinarsi a lei. La vittima, una nordafricana da anni residente in città, si è rivolta alla polizia che ha ottenuto dal Tribunale un provvedimento di divieto di avvicinamento. Un caso di violenza domestica che ha avuto come protagonista un marito violento, con diversi pregiudizi che denotano un’indole particolarmente aggressiva. Senza alcuna remora ha messo in atto una serie continua di comportamenti, sia di violenza fisica che di sopraffazione, contro la consorte.