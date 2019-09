Mercoledì la festa della pallavolo con il concerto di Cristina D'Avena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MAIOLATI SPONTINI - C’è attesa per il concerto di Cristina D’Avena, la regina delle sigle televisive, in programma mercoledì 4 settembre, alle ore 21,45, in piazza Kennedy, a Moie, nell’ambito della Festa della pallavolo. Una serata a ingresso gratuito, come tutti gli eventi della manifestazione che unisce sport, intrattenimento e buona cucina, in un mix di successo giunto alla 41esima edizione. Nella rassegna spazio, quindi, anche ai grandi nomi, con una delle voci più note e riconoscibili della...