Osimo, partita tra Juniores finisce in rissa: 2 all’ospedale Parapiglia anche tra i genitori

di Stefano Rispoli

OSIMO - Non era stata una partita cattiva: qualche intervento ruvido, alcuni battibecchi, momenti di tensione. Nulla, comunque, che potesse giustificare l’epilogo vergognoso, con un’aggressione a due baby calciatori anconetani, entrambi minorenni, colpiti alle spalle da due avversari e finiti all’ospedale, uno con un occhio tumefatto e sospette fratture allo zigomo e al setto nasale, l’altro con un trauma cranico commotivo.I feritiIl primo è stato dimesso in serata, ma dovrà sottoporsi oggi a una Tac e a una visita maxillo-facciale. Il compagno di squadra ha avuto la peggio: è stato trattenuto per tutta la notte in osservazione a Torrette, aveva conati di vomito e vuoti di memoria. Il campo da calcio come un ring. Siamo al “Bernacchia” di Osimo Stazione, campionato Juniores regionali. Ieri si giocava Osimo Stazione-Loreto. Vincevano i padroni di casa per 1-0. Gara maschia, sì. Ma nessuno immaginava che finisse nel sangue.