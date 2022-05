Ustionato mentre lavora ai fornelli in un ristorante sul lungomare: è in gravi condizioni

NUMANA - Ustionato mentre lavora ai fornelli. E’ successo questa mattina intorno alle 11 in un ristorante sul lungomare di Marcelli di Numana, in via Litoranea. Il dipendente è stato soccorso dal 118 e trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. Le sue condizioni andranno valutate meglio nelle prossime ore, ma almeno da una prima ricostruzione non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale di Numana, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo

