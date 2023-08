Estate in sicurezza, a Numana e Portonovo arrivano le volanti del mare

NUMANA - ll progetto “Estate insieme in sicurezza” continua anche dopo Ferragosto e, nella giornata di ieri, a Numana, gli operatori della Questura dorica erano presenti con il gazebo della Polizia Scientifica. E, sempre nell’ambito delle iniziative di prossimità, disposte dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, questa mattina gli operatori della Questura dorica sono stati presenti nell'affollata località turistica di Portonovo, presso lo stabilimento "Il Molo".

Gadget e palloncino

Non solo un gazebo dedicato, con gadget e palloncini per i più piccoli, ma anche controlli e vicinanza ai turisti che affollano le coste e le spiagge. I controlli proseguono incessanti, sia via mare, attraverso l’attività degli operatori di Polizia provenienti dalla Questura e dal CNES di La Spezia a bordo delle moto d’acqua, le “volanti del mare”; sia dall’alto, mediante l’impiego dell’elicottero della Polizia di Stato.

Quest'ultimo è impiegato nei controlli lungo tutto il litorale costiero, con particolare attenzione alla zona del monte Conero, a rischio incendi in considerazione del caldo delle ultime ore.

Volanti del mare

Nei giorni scorsi le “volanti del mare” sono state impiegate in attività di supporto agli operatori sanitari, impegnati nel soccorso di un bagnante che aveva accusato un malore sulla spiaggia. Inoltre sono intervenute anche nei pressi della spiaggia delle “Due Sorelle” ove un natante, noleggiato da alcuni turisti, non era in grado di proseguire la navigazione in quanto l’ancora era incagliata tra gli scogli. Immediato l’aiuto degli operatori di Polizia che si trovavano in zona e sono riusciti a sganciare l’ancora e disincagliare il natante.