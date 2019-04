Malviventi per coprire il furto danno fuoco ad un autocarro Momenti di caos nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Notte molto movimentata ad Ancona. Intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi per un incendio. Per coprire la fuga a seguito di un furto ad un distributore, dei malviventi hanno incendiato un autocarro e diverso materiale sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e masso in sicurezza lo scenario dell'intervento, non si segnalano persone coinvolte.