Malori, prurito alla gola e bruciore agli occhi: due commesse di un centro commerciale a Loreto finiscono all'ospedale

LORETO Una serie di malori, talvolta sfociati in difficoltà respiratorie, in un centro commerciale di Loreto nel pomeriggio di ieri (28 novembre). Due commesse si sono sentite male e sono state portate in ospedale. Il sospetto è quello che possano aver inalato sostenze tossiche tali da provocare prurito alla gola e pizzicore agli occhi.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. Si teme uno spruzzo - magari per errore - di spray urticante presente in uno dei negozi.