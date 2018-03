Commesse aggredite da 2 rumeni: poliziotto interviene preso a bottigliate in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PISTOIA - Violenza vicino. Questa mattina un ispettore dilibero dal servizio è statodache, probabilmente ubriachi, stavano importunando le commesse di alcuni negozi del centro di Montecatini Terme (Pistoia).Il poliziotto è intervenuto per regolare la situazione che si stava creando e per tutta risposta ha ricevuto colpi in testa e al volto con una bottiglia di vetro. L'ispettore è svenuto, ma i due malviventi hanno continuato a prenderlo a calci e a pugni anche quando si trovava a terra. Uno dei due romeni è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine, mentre l'altro è stato rintracciato e arrestato poco dopo in un appartamento. Il poliziotto si trova all'ospedale di Pistoia con ferite alla testa e al volto.