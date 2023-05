Maiolati, si arrampica e cade da una struttura di quattro metri: paura per una giovane 20enne in clinica

MAIOLATI SPONTINI- Allarme alle 11 di oggi (23 maggio) in una clinica di Scisciano a Maiolati Spontini dove una ragazza di 20 anni, ospite della struttura, è precipitata da un’altezza di circa 4 metri.

La dinamica

La giovane sarebbe caduta da una costruzione nel giardino, dove si era arrampicata. Soccorsa dalla Croce verde di Cupramontana e dall’Eliambulanza Icaro01, è stata portata a Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.