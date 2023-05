Cade dal trattore, soccorso difficile: in gravi condizioni un anziano

TOLENTINO - Anziano cade dal trattore. L’uomo, di 85 anni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto in contrada Cisterna, a Tolentino.

L’anziano era alla guida del trattore nel suo podere quando improvvisamente è caduto dal mezzo, scivolato su un fosso per un paio di metri senza ribaltarsi. Essendo la zona dell’incidente difficile da raggiungere è stato necessario l’intervento dell’elicottero con il verricello per recuperare il ferito. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i carabinieri di Tolentino.