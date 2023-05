Ancona, caos in strada, lei è centrata da un furgone, il marito travolto da un'auto: coppia all'ospedale

ANCONA – Incidente choc questa mattina in corso Garibaldi, dove un furgone ha centrato due coniugi all'altezza dell'incrocio con via Marsala. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone stava effettuando delle consegne quando, effettuando una svolta, ha centrato una donna, che è stata sbalzata a terra. Poco dopo, anche il marito è stato investito da un'auto, nella confusione del momento. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: la donna è stata portata all'ospedale di Torrette in codice di media gravità per una sospetta frattura alla gamba. Ferito in modo più lieve il marito, portato al pronto soccorso per accertamenti. Indaga la polizia locale.