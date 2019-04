Lupi all’Eremo dei Frati Bianchi: avvistamento che lascia a bocca aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Balla con i lupi alle porte del paese. Curioso e affascinante avvistamento, quello fatto da un ragazzo di Cupramontana, venerdì notte lungo la strada che porta all’Eremo dei Frati Bianchi, in via Eremiti. Il giovane, al volante della sua auto, s’è trovato davanti tre lupi che gli hanno attraversato la strada e sono rimasti impassibili in mezzo alla carreggiata, tanto che è riuscito a fotografarli. Fortunatamente procedeva a velocità moderata e ha fatto in tempo a frenare senza provocare un incidente o ferire gli esemplari, che dopo pochi minuti si sono allontanati verso la campagna. Forse erano alla ricerca di cibo. Non è il primo avvistamento di lupi in quella zona, ma la notizia ha presto fatto il giro del paese sollevando reazioni contrastanti.