Loreto, spintona un carabiniere e tenta la fuga: tunisino bloccato e arrestato

LORETO - Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Loreto hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 31 anni residente a Porto Sant’Elpidio, per resistenza a pubblico ufficiale e per inottemperanza all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dall’autorità giudiziaria.

I militari, nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso dei controlli svolti nei pressi di centri commerciali, identificavano l'extracomunitario sospetto che, all’atto di essere condotto in caserma per l’approfondimento di accertamenti nei suoi confronti, reagiva in maniera violenta, spintonando uno dei militari, e si dava alla fuga a piedi tentando di eludere l’identificazione.

Immediatamente raggiunto dagli stessi militari, veniva accompagnato presso il Comando Stazione Carabinieri di Loreto, dove si accertava che era gravato da un provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio dello Stato, emanato dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona il 10 novembre 2015, a cui non mai aveva ottemperato, reato per cui la Legge prevede l’arresto obbligatorio.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Ancona, è stato sottoposto in custodia cautelare agli arresti domiciliari, fino all’udienza di convalida e rito direttissimo fissato per la mattina odierna.



