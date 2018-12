Loreto, si è insediato Stefano Zanieri: ha 47 anni è il nuovo segretario generale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Si è insediato oggi il nuovo segretario generale del Comune di Loreto. Si tratta di Stefano Zanieri. Originario di Firenze, laureato in Giurisprudenza e con un Master in Diritto Amministrativo, il nuovo segretario generale vanta un curriculum di tutto rispetto: a 47 anni ha già ricoperto l’incarico di Comandante della Polizia Locale a Carmignano in Toscana ed ha al suo attivo numerose collaborazioni con vari comuni dell'Abruzzo."Al dott. Zanieri – ha commentato il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti - a nome mio personale, dell'Amministrazione comunale e di tutto il personale comunale, formulo i migliori auguri per un proficuo e sereno lavoro insieme. Ringrazio il dottor Nocelli, che nel frattempo si è trasferito a Falconara, per il lavoro svolto in questi anni".Stefano Zanieri, tra i vari incarichi ricoperti nel corso della sua carriera, annovera anche quello di segretario generale presso alcuni comuni dell'hinterland aquilano nel difficile periodo del post sisma.