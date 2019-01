Perde il controllo dell'auto e si schianta su un platano Ragazzo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero. E' accaduto ieri sera, attorno alle 22.45. in via Manzoni, a Loreto. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla guida di una vettura Alfa Romeo Mito, è finito con l'auto contro un platano. I vigili del fuoco interventi in via Manzoni hanno collaborato con il personale medico pèer il soccorso al conducente. Dopo le prime cure sul posto il ragazzo è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di regionale a Torrette. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente.