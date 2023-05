Si sente male dopo l'allenamento in palestra: soccorsa con il defibrillatore, le sue condizioni sono gravi

LORETO – Si è accasciata a terra all'improvviso, colta da un attacco cardiaco mentre si stava allenando in palestra. Provvidenziale l'intervento degli istruttori che hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione alla struttura per salvarle la vita. Il suo cuore ha ripreso a battere, ma ora la donna è ricoverata all'ospedale di Torrette, in emodinamica, dove è arrivata in codice rosso.

Paura nel pomeriggio in una palestra di Loreto dove una 63enne è stata colta da un infarto al termine di una seduta di allenamento. Subito è stato dato l'allarme al Nue 112. In attesa dell'arrivo del 118, il personale della palestra ha utilizzato il defibrillatore per soccorrere la donna, che è stata di fatto rianimata e poi trasferita d'urgenza all'ospedale regionale a bordo di un'ambulanza. Le sue condizioni purtroppo restano gravi.