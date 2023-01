LORETO - Non smette di risuonare l’allarme furti a Loreto, dove una banda specializzata in colpi in abitazione è da giorni in azione. L’ultimo blitz è avvenuto venerdì sera in via Italo Stegher: i ladri hanno rubato dei gioielli a casa di una signora, che erano custoditi all’interno di un cassetto della sua camera da letto.

A dare l’allarme al numero unico d’emergenza 112 è stata proprio la vittima dell’appartamento che ha realizzato cos’era successo quando è rientrata a casa, attorno alle 20 di venerdì.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Loreto per il sopralluogo di furto. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati da un cortile interno per poi forzare una finestra dell’appartamento che si trova al primo piano. In casa non c’era nessuno, dunque hanno avuto tutto il tempo per cercare soldi e gioielli.

Si sono indirizzati subito verso la camera da letto, dove hanno messo tutto sottosopra alla ricerca di preziosi. In un cassetto hanno trovato dei monili d’oro che si sono intascati: non un grande bottino, ma quei ricordi avevano un importante valore affettivo per la proprietaria. Al suo arrivo, dei malviventi non c’era più traccia. I carabinieri sono sulle loro tracce e il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che da tempo sta seminando danni e paura nella città mariana: nei giorni scorsi erano state segate perfino le casseforti in due abitazioni.